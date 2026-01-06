Ag. Gila: "Ha ancora un anno e mezzo di contratto, l'importante è…"

L'agente del difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it per fare chiarezza sul futuro del suo assistito.

Beniamino Civitelli /
Gila - Depositphotos
Gila - Depositphotos

C'era grande attesa per il mercato della Lazio dopo tutti gli errori commessi in estate che hanno portato al blocco. La cessione del Taty Castellanos e le voci sempre più insistenti sull'addio di Guendouzi stanno inaugurando la sessione invernale biancoceleste con la dirigenza che è chiamata però a regalare a Sarri innesti importanti. L'altro tema che tiene banco in casa Lazio è la questione rinnovi con alcune situazioni spinose da risolvere.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Mario Gila ha attirato su di sé le attenzioni di molte squadre ed il suo contratto scade nel 2027. L'agente del difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it per fare chiarezza.

Gila
Gila - Fraioli

Le parole dell'agente di Mario Gila

Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara.

Sul rinnovo

Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita.

Lazio, Cataldi: "Fiorentina? Gara difficile, nonostante la classifica la rosa è molto forte"
Petrucci (Sky): "Sarri davanti ha chiesto sempre e solo Raspadori. Guendouzi…"