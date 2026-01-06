Ag. Gila: "Ha ancora un anno e mezzo di contratto, l'importante è…"

C'era grande attesa per il mercato della Lazio dopo tutti gli errori commessi in estate che hanno portato al blocco. La cessione del Taty Castellanos e le voci sempre più insistenti sull'addio di Guendouzi stanno inaugurando la sessione invernale biancoceleste con la dirigenza che è chiamata però a regalare a Sarri innesti importanti. L'altro tema che tiene banco in casa Lazio è la questione rinnovi con alcune situazioni spinose da risolvere.

Mario Gila ha attirato su di sé le attenzioni di molte squadre ed il suo contratto scade nel 2027. L'agente del difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it per fare chiarezza.

Gila - Fraioli

Le parole dell'agente di Mario Gila

Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara.

Sul rinnovo