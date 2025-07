Infortunio shock per Musiala nel match contro il Psg con Donnarumma in lacrime

Infortunio shock in casa Bayern Monaco. Grande preoccupazione per quanto accaduto nel match tra la squadra tedesca ed i francesi del Paris Saint Germain. La vittima delle brutte immagini che seguiranno è Jamal Musiala.

Mancavano pochi istanti alla fine del primo tempo tra Psg e Bayern quando il portiere italiani Gigi Donnarumma ha letteralmente travolto Musiala con un'uscita a terra. Le immagini sono impressionanti e la gravità dell'infortunio è immediatamente visibile dal movimento innaturale della gamba del giovane talento. A riportare il breve video dell'infortunio è Sportmediaset tramite la sua pagina social Instagram.

Il post Instagram con l'infortunio di Jamal

L'ultima stagione di Jamal

Il calciatore inglese-tedesco è un'esplosione di talento puro. Ha iniziato a far vedere grandi cose già all'età di 17 anni, adesso il classe 2003 è nel pieno del suo rendimento. Jamal nell'ultima stagione ha totalizzato 25 presenze mettendo a segno ben 12 reti e fornendo ai suoi compagni 2 assist. Un infortunio questo che non ci voleva e che detterà tra alcuni giorni i tempi di recupero ( probabilmente molto lunghi ) .

La reazione di Donnarumma

Grande sportività in campo, anche oltre il limite, con Gigi Donnarumma che subito dopo l'infortunio di Jamal si è inginocchiato in lacrime rendendosi conto della gravità di quanto accaduto. A pochi centimetri dall'intervento del portiere sul pallone, nonostante quest'ultimo non abbia visto la dinamica immediatamente ha sicuramente sentito le urla dell'avversario per poi scoprire la condizione della sua gamba.