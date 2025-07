Gli Oasis omaggiano Diogo Jota nel loro primo concerto del tour

Un ritorno atteso da 16 anni, quello degli Oasis in concerto. Ad aprire il loro tour live è stata la città di Cardiff con i fratelli Gallagher, famosi fans del Manchester City, che hanno omaggiato Diogo Jota, il calciatore portoghese scomparso in un terribile incidente in Spagna.

Un momento particolarmente toccante sia per i protagonisti sul palco che per il pubblico presente. Inoltre gli Oasis oltre alle parole spese per Diogo Jota, hanno anche dedicato una canzone delle loro.

Il momento e la dedica

Una cornice di pubblico da brividi, più di 72.000 persone con i fratelli Gallagher hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo e non è mancato un momento davvero toccante. Durante ‘Live Forever’ gli Oasis hanno deciso di omaggiare Diogo Jota, il calciatore del Liverpool scomparso tragicamente insieme al fratello a causa di un incidente stradale. Sui maxi schermi è apparsa la sua foto accompagnata da un lunghissimo applauso.

L'immagine di Diogo Jota al concerto degli Oasis

A riportare su X il momento in cui gli Oasis hanno dedicato a Diogo Jota il commovente omaggio, è stato Footoball On Tnt. Una immagine del calciatore scomparso di spalle, con il suo numero 20 sulle spalle e tra il pubblico a sbucare una bandiera del Portogallo, nazionale di Diogo Jota.