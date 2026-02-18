Zaccagni torna in gruppo: pronto per Cagliari?

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi, lasciandosi alle spalle la lesione addominale che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane.

L’esterno biancoceleste ha preso parte alla doppia seduta odierna e, salvo imprevisti, sarà a disposizione per la trasferta di sabato contro il Cagliari. Un rientro importante per Sarri, che ritrova uno dei suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione.