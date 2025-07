Formello Day12 | Seduta mattutina fra tattica e palestra, si riparte nel pomeriggio

Quest'oggi sarà l'ultimo giorno di doppie sedute del ritiro della Lazio con la squadra che domani svolgerà solo una breve rifinitura nel Centro Sportivo di Formello prima di partire per Frosinone dove disputerà in serata l'amichevole contro l'Avellino. Questa mattina intorno alle 9.30 la squadra si è allenata e tornerà in campo nel pomeriggio per la seconda seduta.

L'allenamento della mattina

Le esercitazioni di questa mattina si sono svolte sotto gli occhi vigili del vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni, il tecnico toscano infatti si è sottoposto stamane ad un controllo già programmato alla tiroide. I calciatori biancocelesti dopo il riscaldamento sono stati divisi in gruppi con i centrocampisti-attaccanti che sono stati i primi ad essere impegnati nelle prove tattiche mentre i difensori erano impegnati in palestra salvo poi scambiarsi i compiti. Gli assenti di giornata sono Isaksen, alle prese con la mononucleosi; Dia, che ha subito un colpo alla caviglia ma non preoccupano le sue condizioni ed infine Gigot.

Le foto della seduta mattutina

Cancellieri - SS Lazio

Basic - SS Lazio