Lazio-Como, Gila: "Dobbiamo sistemare diverse situazioni che vanno nel profondo"

Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara contro il Como, che è terminata con la sconfitta delle aquile.

Prendere gol dopo due minuti è stato difficile non ce lo aspettavamo. Sapevamo che era una gara difficile ma subire gol subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto anche nel metodo di gioco dell’avversario, questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere.