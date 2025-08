Lazio Women | Mesjasz: "Ho scelto la Lazio perchè…"

Dopo l'annuncio ufficiale di qualche giorno fa sono arrivate le prime parole da giocatrice della Lazio Women di Małgorzata Mesjasz.

Posso giocare in entrambe le posizioni ma preferisco giocare come difensore centrale

Era la prima volta per me agli Europei, è stato fantastico e per la mia carriera è davvero importante perché mi ha fatto crescere come giocatrice.