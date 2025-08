Mandas: "Quando mi ha chiamato per la prima volta la Nazionale..."

Lo scorso anno è stata la stagione in cui Mandas si è preso la titolarità fra i pali della Lazio, ora con l'arrivo di Sarri le carte si sono nuovamente mescolate con le riserve sulla porta che verranno sciolte nel futuro prossimo. Il portiere greco ha trovato nel corso della passata stagione anche il suo esordio con la Nazionale maggiore. La Grecia ha pubblicato sui propri profili un estratto del Vidcast con protagonisti Mandas e Vlachodimos. Nel video il portiere biancoceleste spiega le emozioni vissute dopo la prima convocazione in Nazionale.

La mia prima chiamata in Nazionale? Ero in Italia, con il mio cane e la mia ragazza. Quando mi hanno chiamato ero solo impaziente di attaccare per far sapere a tutti che ero stato convocato.