FORMELLO - Tris di recuperi per Tudor in vista del Genoa, ancora fermo Guendouzi

E’ entrata nel vivo la settimana che porta alla sfida contro il Genoa. Venerdì alle 18:30 al Luigi Ferraris la Lazio ha l’occasione di accorciare ancora la classifica per provare a coltivare il sogno europeo. L’obiettivo è rimanere nelle competizioni continentali, l’Europa League è alla portata ma bisogna avere la fame di aggredire nuovamente il treno Champions League. È una impresa complicata ma non impossibile. Soprattutto se dall’infermeria giungono notizie molto positive visto che si sta svuotando. Rimangono ai box Provedel e Zaccagni, questa mattina esami strumentali in clinica Paideia per entrambi, che mirano a tornare a disposizione per la fine del mese. Fermo anche Matteo Guendouzi per un edema al polpaccio sinistro, il DS Fabiani ha chiuso il caso fra il francese e Igor Tudor nato alla vigilia della sfida contro la Salernitana. Tornano regolarmente in gruppo Marusic, Romagnoli e Immobile. Tre recuperi importanti che permettono all’allenatore di avere possibilità di scelta nella formazione titolare. La tentazione di confermare gli undici che hanno battuto la Salernitana è tanta ma ci sono diversi elementi che sperano in una opportunità. Da non dimenticare che poi martedì ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Non è da escludere quindi che il Mister possa alternare in vista del doppio impegno.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Ruggeri, Hysaj, Rovella, Cataldi; Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Immobile.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Guendouzi, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Alberto Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Thorsby, Haps, Spence, Ankeye, Strootman, Cittadini

Squalificati: -

Diffidati: Strootman, Gudmundsson

Indisponibili: Matturro, Bani, Malinovskyi, Vitinha, Messias

ARBITRO

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Assistenti: Zingarelli - Scarpa

IV uomo: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Rosario Abisso

AVAR: Federico La Penna