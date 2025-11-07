Lazio, sei anni dopo quel colpo a San Siro: l’obiettivo è tornare a vincere contro l’Inter

Ricordi di un’impresa: l’ultima vittoria della Lazio a San Siro

Sono passati sei anni da quel 31 marzo 2019, una data rimasta impressa nella memoria dei tifosi biancocelesti. Allora la Lazio di Simone Inzaghi espugnò San Siro grazie a un gol di Sergej Milinković-Savić, su assist di Luis Alberto, in una formazione che contava anche Leiva, Immobile e Lulic.

Di fronte c’era l’Inter di Spalletti, con Keita Baldé e Vecino in attacco. Fu una vittoria di prestigio, una di quelle che segnano una stagione e che la Lazio sogna di rivivere domenica, nello stesso stadio e contro lo stesso avversario.

Lazio guastafeste dei nerazzurri

Già nella passata stagione i biancocelesti si erano trasformati in guastafeste dei sogni dell’Inter: la doppietta di Pedro contro il Napoli aveva frenato la corsa scudetto dei nerazzurri di Lautaro e compagni.

Ora la squadra di Sarri punta a scrivere un nuovo capitolo, tentando di interrompere un digiuno che dura da troppo tempo. A San Siro serviranno compattezza, coraggio e concretezza: l’obiettivo è chiaro, tornare a vincere e ripetere l’impresa del 2019.

Il Corriere dello Sport