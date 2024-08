Cadice-Lazio, Baroni a LSC: "Inizio campionato? Sono convinto che ci presenteremo pronti"

Marco Baroni, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Cadice, che ha permesso ai biancocelesti di aggiudicarsi il Trofeo Carranza. Nelle sue dichiarazioni, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione, nonostante la stanchezza accumulata dopo tre partite in nove giorni.

"Il trofeo dobbiamo metterlo sopra l’aereo," ha scherzato Baroni, riflettendo sul valore della vittoria. L'allenatore ha ammesso di aver temuto questa partita, considerando i ritmi serrati delle ultime gare e gli intensi allenamenti svolti nei due giorni precedenti. Tuttavia, ha riconosciuto che nel secondo tempo, i giocatori con meno minutaggio hanno mostrato più energia e freschezza nelle gambe, dimostrando il buon lavoro svolto dallo staff tecnico.

Baroni ha anche evidenziato la necessità di essere più cinici in fase offensiva

"Potevamo essere un po’ più cinici, più cattivi. Spesso abbiamo la possibilità di un passaggio, di chiudere l’azione, ma siamo stati un po’ leziosi, superficiali." Nonostante questo, l'allenatore si è detto contento per le prestazioni individuali, come quella di Castrovillari, che ha giocato i suoi primi 45 minuti con grande determinazione. Ha anche lodato Tchaouna e Delle Bashiru, due giovani che hanno fatto un ingresso positivo in campo, sottolineando che Delle Bashiru ha qualità e forza, ma deve adattarsi rapidamente al calcio della Lazio.

Riguardo a Noslin, Baroni ha dichiarato di avergli chiesto di mantenere la calma e di cercare il gol con lucidità. "Dobbiamo essere tutti carichi, con un pensiero in testa unico, quello di far bene, dare tutto quello che abbiamo." Questa mentalità, secondo Baroni, sarà cruciale per affrontare un campionato difficile come quello che attende la Lazio.

Il tecnico ha poi parlato di Tchaouna, paragonandolo a Noslin per le caratteristiche tecniche: "Tchaouna vede la porta, tira, calcia. È molto simile a Noslin, deve giocare sereno, stare tranquillo." Baroni ha assicurato che darà al giovane attaccante la possibilità di sbagliare, ma sempre con coraggio, convinto che potrà dare grandi soddisfazioni alla squadra.

Infine, sulla difesa, Baroni ha raccontato che Romagnoli ha mostrato segni di ripresa nel secondo tempo, nonostante i ritmi intensi e il carico di lavoro. "Ho chiesto alla squadra molta attività mentale," ha aggiunto, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione soprattutto in condizioni difficili, come quelle incontrate nelle ultime trasferte.

Baroni ha concluso le sue dichiarazioni esprimendo fiducia nel percorso della squadra

"Sono molto fiducioso: dobbiamo lavorare con tutto quello che abbiamo, ora c’è una settimana tipo per avvicinarci alla partita anche scaricando. Sono convinto che ci presenteremo pronti." Con queste parole, l'allenatore ha dimostrato ottimismo per il futuro, consapevole che la Lazio dovrà continuare a crescere sotto diversi aspetti, ma con la convinzione di essere sulla strada giusta.