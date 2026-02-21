Gila punta ad esserci contro l'Atalanta in Coppa Italia
Come riportato da Il Corriere dello Sport, gli accertamenti hanno confermato che il difensore spagnolo soffre di un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro
Come riportato dall'edizione quotidiana de Il Corriere dello Sport, Sarri contro il Cagliari dovrà rinunciare a cinque calciatori come reso noto dalla Lazio nel comunicato di ieri e soprattutto dovrà fare a meno di Mario Gila.
Le condizioni di Gila
Gli accertamenti hanno confermato che il difensore spagnolo soffre di un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Pertanto anche la trasferta di Torino della prossima settimana è forte rischio. L'obiettivo è averlo per la semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 4 marzo anche se non al massimo della condizione.
Il comunicato della Lazio
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale.