Gila punta ad esserci contro l'Atalanta in Coppa Italia

Come riportato dall'edizione quotidiana de Il Corriere dello Sport, Sarri contro il Cagliari dovrà rinunciare a cinque calciatori come reso noto dalla Lazio nel comunicato di ieri e soprattutto dovrà fare a meno di Mario Gila.

Le condizioni di Gila

Gila - Fraioli

Gli accertamenti hanno confermato che il difensore spagnolo soffre di un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Pertanto anche la trasferta di Torino della prossima settimana è forte rischio. L'obiettivo è averlo per la semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 4 marzo anche se non al massimo della condizione.

Il comunicato della Lazio

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale.



