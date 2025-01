L’Udinese valuta Castrovilli per il centrocampo: opportunità di mercato

Come riportato da TuttoUdinese.it, la squadra friulana sta monitorando con attenzione Gaetano Castrovilli, centrocampista della Lazio, come possibile rinforzo per il proprio centrocampo. Dopo aver faticato a trovare spazio nella formazione di Marco Baroni, il classe 1997 sta valutando nuove opportunità per rilanciare la sua carriera. Con solo otto presenze in questa stagione, di cui una sola da titolare, l’ex Fiorentina potrebbe essere pronto a cambiare aria.

Incertezze fisiche e tattiche: la sfida per l’Udinese

Il talento di Castrovilli non è mai stato messo in discussione, ma la sua carriera è stata più volte frenata da infortuni che ne hanno limitato la continuità. L’Udinese, consapevole di questa situazione, dovrà valutare attentamente il suo stato fisico prima di procedere con una trattativa. Nonostante ciò, le sue qualità potrebbero essere determinanti per il centrocampo bianconero, soprattutto nel ruolo di mezzala, in grado di collegare il reparto mediano con l’attacco.

Castrovilli nel 3-5-2 di Runjaic: un profilo che potrebbe fare la differenza

Se dovesse arrivare a Udine, Castrovilli potrebbe adattarsi facilmente al sistema di gioco del tecnico Kosta Runjaic, che predilige il 3-5-2. Il centrocampista avrebbe l’opportunità di ricoprire il ruolo di mezzala, una posizione attualmente occupata da Ekkelenkamp. Grazie alla sua abilità nel muoversi tra le linee e nel creare occasioni, Castrovilli potrebbe offrire un’ulteriore dimensione al gioco dell’Udinese, rappresentando una risorsa importante per la squadra.

Il futuro di Castrovilli: una trattativa in divenire

Con il mercato appena riaperto, le trattative potrebbero evolversi rapidamente. L’Udinese rimane vigile su più fronti, e la pista Castrovilli potrebbe diventare una realtà nelle prossime settimane. Tuttavia, resta da vedere se la Lazio sarà disposta a lasciarlo partire e se le condizioni fisiche del giocatore saranno soddisfacenti per il club friulano.