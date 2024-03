Lazio Women, Palombi: “Partita tosta ma ce la portiamo a casa noi. Le prossime sfide saranno determinanti”

L'attaccante biancoceleste Claudia Palombi, autrice del terzo gol nella roboante vittoria per 4-0 contro la Freedom Cuneo, ha così commentato l'eccezionale prestazione odierna della squadra, che ha garantito alla Lazio Women il primo posto momentaneo nel campionato di Serie B femminile. Queste le sue parole:

L’attenzione è quella cosa che ci spinge ogni settimana a migliorare, quindi sappiamo che adesso ancora di più abbiamo una testa della classifica da mantenere. Questo però non ci mette in difficoltà perchè sappiamo cosa dobbiamo fare. É stata una partita tosta perchè la Freedom l’avevamo studiata bene in settimana e sono molto attente, specialmente tatticamente nella fase di riaggressione alla porta. Siamo state in grado di non concedergli quello e quindi la partita l’abbiamo portata a casa noi.

Punta centrale non l’avevo mai fatta, però ho giocato a 2 e quindi per me era un pò più semplice. Mi sono trovata molto bene perchè una caratteristica che ho è quella di attaccare la profondità, quindi giocando un po’ più verso la porta mi sono trovata bene. Con le mie compagnie che mi giravano intorno poi, è stato molto facile.

Le prossime due trasferte, Cesena e Chievo, non chiuderanno la questione promozione perchè ce la giocheremo fino all’ultima partita. Però sicuramente darà una grade scossa, vincere a Cesena già sarà importante, farlo anche a Chievo significherebbe davvero mettere un bel punto in avanti. Sicuramente siamo concentrate e rimaniamo sul pezzo, ma molto probabilmente questo campionato si chiuderà nelle ultime 2-3 giornate.