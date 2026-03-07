Tottenham, Tudor sempre più vicino all'esonero: tra i sostituti anche un mister della Serie A

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham, iniziata con ben altre premesse, si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Chiamato per raddrizzare la rotta dopo l'addio del mister Ange Postecoglou, il tecnico croato non è riuscito a trasmettere la sua grinta al gruppo. La squadra appare senza bussola e si ritrova ancora invischiata nella lotta per non retrocedere.

I possibili sostituti in panchina

Davanti a una crisi di risultati così profonda, la dirigenza sta valutando un nuovo cambio della guardia per salvare il finale di stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la lista dei possibili successori è già calda: si va dai sicuri Sean Dyche e Ryan Mason, alle ipotesi che portano a Robbie Keane o Roberto De Zerbi. Sullo sfondo resta anche il nome di Thiago Motta, un profilo che ottimo per il club inglese nonostante il suo attuale legame con la Juventus.

Tottenham, la situazione in classifica

Il Tottenham sta vivendo una pesante crisi, tanto da occupare il 16° posto in classifica. Con soli 29 punti raccolti in altrettante giornate, gli Spurs si trovano in piena lotta per non retrocedere, inoltre, la squadra è reduce da una striscia negativa di ben 11 partite senza vittorie in Premier League, culminata nell'ultima pesante sconfitta interna per 1-3 contro il Crystal Palace. Il vantaggio sulla zona retrocessione si è ridotto a un solo punto su Nottingham Forest e West Ham, rendendo ogni prossimo match una vera e propria finale per la salvezza.