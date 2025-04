Tony Effe si butta su Totti per vendere più biglietti del suo concerto

Tony Effe, risaputo tifoso romanista, ha pubblicizzato sui social il concerto al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo 6 luglio. Per lo spot ha coinvolto niente di meno che Francesco Totti, l'ex capitano della Roma. I due palleggiano insieme nella location scelta per l'esibizione del trapper ed arriva anche una frecciatina al sindaco della capitale, Roberto Gualtieri: in una scena, infatti, Tony Effe tira una forte pallonata contro un manifesto che ritrae il primo cittadino.

Lo spot social tra Tony Effe e Francesco Totti

Tutto basato molto sull'ironia con l'intento di una trovata pubblicitaria simpatica per permettere al trapper di vendere un numero maggiore di biglietti visto che le vendite non stanno andando molto bene. Il riferimento però è chiaro e riporta a Capodanno con il palco del Circo Massimo negato a Tony Effe a causa dei testi sessisti di alcune sue canzoni. All'interno del Partito Democratico si è sollevato un polverone sul significato di alcuni brani del trapper e questo ha convinto Gualtieri a chiedere a Tony Effe di fare un passo indietro. Lo stesso cantante ha poi deciso di spostare il suo concerto del 31 dicembre al palazzetto dello sport dell'Eur, mentre al Concertone di Capodanno organizzato da Roma Capitale si sono alternati sul palco la Pfm, Gabry Ponte e l'Orchestraccia.

Le battute tra il trapper e l'ex calciatore

Al centro dello spot social c'è Tony Effe che calcia il pallone colpendo il poster dell'attuale Sindaco di Roma Gualtieri e Francesco Totti che si rivolge così al cantante: "Stai ‘bono' che altrimenti non ti fanno fare il concerto". Subito dopo la risposta del trapper che con la faccia inizialmente spaventata dice: "Vabbè, ci vediamo il 6 luglio".

Il video dello spot sui social