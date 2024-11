Vecino fa 100 con la Lazio, la celebrazione del club

Arrivato in punta di piedi nell'estate del 2022, fortemente voluto da Maurizio Sarri, Matías Vecino ha saputo conquistare nel tempo il cuore dei tifosi biancocelesti. Il centrocampista uruguaiano, grazie alle sue doti tecniche e alla capacità di inserimento, ha sempre offerto un contributo decisivo, spesso sbloccando partite complicate con gol pesanti.

Sono 100 con la maglia della Lazio: Bravo Vecio!

Oggi, in occasione di Lazio-Ludogorets, il numero 5 ha raggiunto l'importante traguardo delle 100 presenze in maglia biancoceleste, un risultato che testimonia la sua grande utilità e duttilità. Vecino è diventato una pedina imprescindibile prima per Sarri, poi per Tudor, e infine per Baroni: tre allenatori diversi, ma tutti concordi nel ritagliargli un ruolo chiave, ritenendolo troppo determinante per lasciarlo fuori.

Vecino: dal vicino approdo al Galatasary a colonna di Marco Baroni

Nella scorsa estate sembrava vicino al trasferimento al Galatasaray, ma Sarri, allora alla guida della squadra, bloccò ogni trattativa, considerandolo incedibile. Uomo spogliatoio, uomo dei gol pesanti, uomo fondamentale.Per celebrare questo importante traguardo, il club biancoceleste ha dedicato un post sui propri canali social, accompagnato dalla semplice ma significativa frase: "Bravo, Vecio!"

Il post per celebrare le 100 presenze di Vecino: