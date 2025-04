Lazio, la società organizza la prima amichevole di quest’estate: i dettagli

La Lazio domenica è tornata a brillare e ha vinto su un campo difficile come quello dell’Atalanta. La grande prestazione di biancocelesti ha rassicurato tifosi e società circa la determinazione dei ragazzi per questo finale di stagione. La squadra si giocherà tutto, a partire da giovedì con la sfida con il Bodo, per poi proseguire nel weekend con il derby di ritorno. Ormai ogni valutazione risulta superflua in questa fase così delicata, la società giudicherà la stagione della Lazio a giugno e, proprio per quest’estate, ci sono già alcune novità.

Novità in estate: fissata la prima amichevole

In estate la società valuterà il percorso della Lazio fatto durante questa stagione e prenderà le dovute decisioni. Nel frattempo, si stanno già delineando alcuni dettagli che caratterizzeranno il ritiro estivo dei biancocelesti. Dopo l’inaspettata decisione di Lotito di rinunciare alla partenza per Auronzo di Cadore dopo ben 17 anni, la società ha già fissato la prima amichevole estiva. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, a fine luglio (30-31) si giocherà l’amichevole tra Lazio e Fenerbahçe, squadra attualmente a allenata dal mister ex Roma Mourinho.

Lazio e Fenerbahçe

Le amichevoli estive costituiscono sempre un test importante e quella fissata dalla società sembra essere davvero prestigiosa, utile per preparare la squadra all’inizio del prossimo campionato. D’altronde, si tratterebbe di due squadre, Lazio e Fenerbahçe che, in questo finale di stagione, si stanno giocando tantissimo. La Lazio è in piena lotta per la Champions in campionato e ai quarti di Europa League, mentre il Fenerbahçe si sta giocando il campionato turco con i rivali del Galatasaray: chissà come arriveranno a questa amichevole internazionale le due rispettive squadre.