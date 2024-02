Lazio-Bologna| Il momento delle due squadre e le probabili formazioni

Il 18 Febbraio alle ore 12.30 ci sarà lo scontro diretto tra Lazio e Bologna allo stadio Olimpico. La sfida ha un peso specifico importante ai fini della lotta Champions League, le due squadre sono dirette avversarie nell'ambire alla competizione del prossimo anno. Entrambe provengono da un periodo positivo, regalandogli una forma ideale, sia dal punto di vista fisico che mentale.

La Lazio ad un certo punto si era trovata con le spalle al muro dopo il pareggio con il Napoli e la sconfitta pesante con l'Atalanta. Era chiamata a dare un segnale importante nell'ultima giornata di campionato provando a rimanere attaccata in classifica alle dirette avversarie, così è stato grazie alla vittoria contro il Cagliari. La vera svolta è stato, il trionfo di mercoledì contro un avversario di livello altissimo come il Bayern Monaco. Quest'ultima affermazione ha regalato tanta adrenalina all'ambiente, i tifosi sono pronti a restituirla sugli spalti per spingere la squadra verso la risalita.

Il Bologna ha battuto agilmente la Fiorentina per 2 a 0 in casa, aumentando il distacco tra loro.

Le probabili formazioni:

Lazio(433): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Vecino, Guendouzi; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson all.Sarri

Bologna(4231): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristians; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee all.Thiago Motta

Con Rovella fisicamente non al 100% e Cataldi squalificato, il ruolo da regista toccherebbe a Vecino, chiamato al sacrificio. Il quale dovrebbe essersi ripreso dal fastidio accusato mercoledì in riscaldamento che l'ha tenuto fuori per il match con il Bayern.La difesa potrebbe cambiare solo Lazzari per Hysaj rispetto all'ultimo match. L'attacco rimane invariato, Immobile al centro della fase offensiva con Isaksen e Felipe Anderson ai lati. Niente da fare per Zaccagni e Patric entrambi ancora alle prese con i loro infortuni.

Il Bologna vista la squalifica di Freuler ha un solo ballottaggio, quello tra Moro e Fabbian, per il resto Thiago Motta si affida all'11 che tanto sta facendo bene in questo periodo.