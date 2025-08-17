Como-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Sette giorni e la Lazio farà il suo debutto in Serie A contro il Como allo Stadio G. Sinigaglia. La squadra di Sarri sfiderà subito una delle squadre più attive sul mercato ed in grandissima rampa di lancio e sarà subito un bel test per capire il livello della rosa biancoceleste. Anche i tifosi fremono dal ritornare a colorare in casa ed in trasferta i settori dello stadio di biancoceleste e meglio non si poteva iniziare con una suggestiva trasferta sulle rive del lago.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per la vendita dei biglietti per Como-Lazio.

Il comunicato della Lazio