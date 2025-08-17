Como-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti
Sette giorni e la Lazio farà il suo debutto in Serie A contro il Como allo Stadio G. Sinigaglia. La squadra di Sarri sfiderà subito una delle squadre più attive sul mercato ed in grandissima rampa di lancio e sarà subito un bel test per capire il livello della rosa biancoceleste. Anche i tifosi fremono dal ritornare a colorare in casa ed in trasferta i settori dello stadio di biancoceleste e meglio non si poteva iniziare con una suggestiva trasferta sulle rive del lago.
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per la vendita dei biglietti per Como-Lazio.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica che dalle ore 15:00 di lunedi 18 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Como-Lazio di domenica 24 agosto delle ore 18:30, presso lo Stadio “G. Sinigaglia” di Como.
Queste le informazioni e la modalità di vendita:
- capienza del Settore Curva Ospiti: 980 posti;
- prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;
- canali di vendita solo: on-line
Le vendite chiuderanno alle ore 19:00 di sabato 23 agosto.
Limitazioni:
- vendita dei tagliandi per il settore curva ospiti solo se sottoscrittori della tessera del tifoso Millenovecento.
COME ARRIVARE ALLO STADIO:
AUTO-PULLMAN
Per i tifosi della Lazio che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere l’autostrada A/9 uscita Como Centro. I pullman e le autovetture verranno fatti parcheggiare presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 800 metri dall’uscita autostradale.
Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio G. Sinigaglia a bordo di autobus navetta.
Parcheggio e navette sono a titolo gratuito.
TRENO
Per i tifosi della Lazio che raggiungeranno Como a bordo di un treno, la fermata Como San Giovanni distanza stadio 400 metri.
Ferrovie Nord fermata Como Lago distanza dallo stadio circa 700 metri.
Per le richieste di esposizione/introduzione striscioni-drappi-bandiere-megafoni e tamburi clicca qui:
Per il settore disabili clicca qui.