Como-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per la vendita dei biglietti per Como-Lazio

Beniamino Civitelli
Fraioli
Fraioli

Sette giorni e la Lazio farà il suo debutto in Serie A contro il Como allo Stadio G. Sinigaglia. La squadra di Sarri sfiderà subito una delle squadre più attive sul mercato ed in grandissima rampa di lancio e sarà subito un bel test per capire il livello della rosa biancoceleste. Anche i tifosi fremono dal ritornare a colorare in casa ed in trasferta i settori dello stadio di biancoceleste e meglio non si poteva iniziare con una suggestiva trasferta sulle rive del lago.

Tifosi Lazio
Fraioli

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 15:00 di lunedi 18 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Como-Lazio di domenica 24 agosto delle ore 18:30, presso lo Stadio “G. Sinigaglia” di Como.

Queste le informazioni e la modalità di vendita:

- capienza del Settore Curva Ospiti: 980 posti;

- prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;

- canali di vendita solo: on-line

Le vendite chiuderanno alle ore 19:00 di sabato 23 agosto.

Limitazioni:

- vendita dei tagliandi per il settore curva ospiti solo se sottoscrittori della tessera del tifoso Millenovecento.

COME ARRIVARE ALLO STADIO:

AUTO-PULLMAN

Per i tifosi della Lazio che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere l’autostrada A/9 uscita Como Centro. I pullman e le autovetture verranno fatti parcheggiare presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 800 metri dall’uscita autostradale.

Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio G. Sinigaglia a bordo di autobus navetta.

Parcheggio e navette sono a titolo gratuito.

TRENO

Per i tifosi della Lazio che raggiungeranno Como a bordo di un treno, la fermata Como San Giovanni distanza stadio 400 metri.

Ferrovie Nord fermata Como Lago distanza dallo stadio circa 700 metri.

