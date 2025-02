Lazio, contro l’Inter assente anche Dele-Bashiru: possibili tempi di recupero

La Lazio stasera tornerà in campo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter dell’ex Inzaghi. Quella di stasera è una competizione con cui il club capitolino ha dimostrato, negli anni, un certo feeling (7 vittorie complessive e quarto posto nell’albo generale dietro Juventus, Inter e Roma). Superare il turno significherebbe anche diventare l’unica formazione italiana ancora in lotta su tre fronti (se consideriamo campionato, Europa League e, appunto, eventualmente, Coppa Italia). Nell’aria c’è anche la voglia di rivalsa dopo le sei stoccate subite in casa a metà dicembre proprio dai nerazzurri, anche se, naturalmente, dovrà prevalere la determinazione nel voler portare avanti questa competizione, senza lasciarsi sopraffare da emozioni negative.

Inter-Lazio, senza Dele-Bashiru

La partita di stasera sarà affrontata da biancocelesti senza poter contare sul proprio centroavanti, il Taty Castellanos (infortunato dal mezzo contro il Napoli). Stasera la squadra sconterà anche l’assenza di Dele-Bashiru. Il giovane, chiamato a fare il mediano al posto di Rovella durante il match contro il Venezia, ha rimediato un duro colpo alla caviglia e al piede, le cui diagnosi sembra chiara: distorsione che sarà fuori almeno 15 giorni (rischia 4-6 gare sino alla sosta). Come riporta il Corriere dello Sport, sull’entità esatto degli infortunio non ci sono, in realtà, certezze e si dovrà attendere il comunicato ufficiale della società.

