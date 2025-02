Lazio, Patric si ferma ancora per il solito infortunio al malleolo: la situazione

Stasera la Lazio scenderà in campo contro l’Inter per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, una competizione importante soprattutto per i biancocelesti che, da sempre, denotano un certo interesse per questa coppa, vantando sette vittorie e il quarto posto nell’albo d’oro Dopo Juventus, Inter e Roma. Il match contro l’Inter di oggi rappresenta una doppia occasione: da una parte, riscattarsi dopo i sei goal subiti all’Olimpico contro la squadra di Inzaghi; dall’altra, staccare il pass per la doppia semifinale (traguardo raggiunto lo scorso anno) ed essere l’unica squadra italiana a giocare tutte e tre le competizioni (considerando campionato, Europa League, appunto, Coppa Italia).

La situazione degli infortunati

La scorsa settimana la società poteva tirare un sospiro di sollievo dato il recupero della maggior parte degli infortunati che, reintegrati in squadra, avevano offerto nuovamente garanzie a mister Baroni: il rientro di Noslin, Patric (seppur in panchina) e Vecino (che aveva fatto ritorno in allenamento a Formello). Al contrario, ad oggi, il quadro sembra nuovamente mutato: oltre agli infortuni di Castellanos (lesione all’adduttore) e Dele-Bashiru (distorsione alla caviglia) rimediati rispettivamente negli ultimi due match contro Napoli e Venezia, ci sono novità negative anche per Patric.

Novità negative per Patric

Il centrale spagnolo combatte da più di due mesi con un bruttissimo infortunio al malleolo, rimediato proprio nell’ultimo match di campionato contro l’Inter, disputato lo scorso 16 dicembre. A gennaio si era parlato del rischio di un’operazione o addirittura di far terminare anticipatamente la stagione al calciatore. Verso febbraio erano stati netti i miglioramenti tant’è che Patric era stato inserito fra i disponibili per il match contro il Venezia ed era partito assieme alla squadra. Negli ultimi giorni invece sono di nuovo negative le condizioni relative al malleolo del calciatore: nella seduta di scarico post Venezia, così come nella rifinitura di ieri, Patric ha dato forfait ed è tornato in palestra, lasciando gli allenamenti. Come riporta Il Messaggero, quindi, il malleolo, continua a rappresentare un grande problema e da qui al termine della stagione, lo spagnolo dovrà dosare le forze e sicuramente non potrà essere impiegato al 100% delle sue forze, sperando di non doversi davvero sottoporre ad un intervento.