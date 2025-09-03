Guendouzi rilancia la Lazio e sfida Deschamps: gol, orgoglio e rinascita con Sarri

La partita contro il Verona di domenica ha sancito la rinascita anche del centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha mandato una risposta che serviva non solo per far ripartire la Lazio ma anche a chi, a sorpresa, ha ritenuto di poter fare a meno di lui. Si parla del c.t. della Francia Dechamps il quale, proprio nei giorni scorsi, dopo la brutta debacle di Como, aveva deciso di non convocare il centrocampista per le qualificazioni ai Mondiali della Francia.

Anche Guendouzi è ripartito

Dopo un inizio di campionato non proprio esaltante e dopo un’estate altalenante, al centrocampista francese sono passati tre minuti del match con il Verona per rimettere le cose a posto con un goal (il primo in campionato della Lazio) che ha spianato alla squadra la strada verso un successo prezioso. Possiamo dire che la marcatura è stata importante anche a livello personale perché Guendouzi non segnava in biancoceleste da quasi un anno, l’ultima volta era contro il Torino - il 29 settembre 2024 - e, anche se il valore di un centrocampista non si misura dei goal, Guendouzi ci tiene sempre a dare il meglio di sé e a superare i suoi limiti. Il goal è la prestazione del francese hanno fatto il giro d’Europa e sono arrivati anche nella sua Francia, dove era sicuro di andare in questi giorni per rispondere alla convocazione della Nazionale che, invece, a sorpresa, non c’è stata. Il ct Dechamps, dopo averlo sempre chiamato e quasi sempre fatto giocare nel corso della passata stagione, stavolta lo ha lasciato a casa, forse cogliendo un calo nel suo rendimento o, più semplicemente, volendo privilegiare altri elementi (è vero anche che la Francia è colma di giocatori talentuosi da convocare). Inutile dire che Guenda non l’abbia presa bene, ma anziché abbattersi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di fare l’unica cosa utile anche per la Lazio: giocare al meglio.

Continua nella seconda pagina