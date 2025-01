Roma-Lazio | Due biancocelesti ammoniti, salteranno la sfida contro il Como

Per il prossimo impegno casalingo contro il Como, in programma venerdì 10 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sono ben due i calciatori della Lazio che nel corso della gara contro la Roma, essendo diffidati, hanno ricevuto la loro quinta ammonizione, per cui salteranno in automatico la partita contro i lariani.

Lazio, chi salterà il Como

Essendo in diffida, sia Mario Gila che Mattia Zaccagni, non potranno essere a disposizione per Baroni nella gara casalinga contro il Como. Il difensore spagnolo e l'attaccante biancoceleste hanno raggiunto le cinque ammonizioni necessarie per essere squalificati per il prossimo impegno.

I biancocelesti diffidati

Al momento l'ultimo giocatore in diffida e non ancora ammonito è Gustav Isaksen. Fortunatamente Baroni ha scelto di sostituire l'attaccante danese con Loum Tchaouna, per cui potrà essere a disposizione nella gara contro il Como.