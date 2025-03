Serie A | L'Inter batte l'Atalanta nella sfida Scudetto. Juventus è crisi

La domenica della 29° giornata di Serie A si è aperta con lo 0-0 maturato nella gara delle 12.30 tra Venezia e Napoli, è continuata poi con la debacle della Lazio sul campo del Bologna sconfitta per 5-0 e la vittoria della Roma sul Cagliari.

Fiorentina-Juventus 3-0

La squadra di Palladino rende ancora più nera la crisi dei rivali juventini, che perdono per 3-0 a Firenze. Gosens, Mandragora e Gudmundsson rifilano tre gol a Thiago Motta che ora è sempre più in bilico nonostante le smentite di circostanza. La Fiorentina si rilancia raggiungendo quota 48, attualmente ottava, mentre la Juventus cede il quarto posto al Bologna e ora rischia seriamente di non entrare in Champions League il prossimo anno.

Atalanta-Inter

Va ad Inzaghi la sfida Scudetto tra Inter e Atalanta andata in scena al Gewiss Stadium alle 20:45. Carlos Augusto e Lautaro Martinez possono far esultare i tifosi interisti, che consolidano la vetta allontanando il Napoli, che ora dista tre punti e l'Atalanta a meno sei.