Tifo organizzato: "Parole di Lotito? Inaccettabili, ha smentito le dichiarazioni di Sarri"

Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole pronunciate nella giornata di ieri dal gestore Claudio Lotito.

Le parole di Lotito sono inaccettabili, io stamattina se avessi letto sul giornale che Sarri si era dimesso, io andavo lì e gli dicevo "hai ragione". Hanno continuato a dire e a smentire tutte quelle che sono le dichiarazioni di Sarri, a cominciare dal fatto che quest'estate quando è arrivato, dopo che ha firmato, ha detto chiaramente che “Non ero a conoscenza di questa situazione ma ho preso un impegno e resto alla guida della Lazio perchè sono attaccato ai tifosi e perché ho fatto questa promessa”.