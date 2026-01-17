Tifo organizzato: "Parole di Lotito? Inaccettabili, ha smentito le dichiarazioni di Sarri"
Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole pronunciate nella giornata di ieri dal gestore Claudio Lotito.
Le parole del tifo organizzato
Le parole di Lotito sono inaccettabili, io stamattina se avessi letto sul giornale che Sarri si era dimesso, io andavo lì e gli dicevo "hai ragione". Hanno continuato a dire e a smentire tutte quelle che sono le dichiarazioni di Sarri, a cominciare dal fatto che quest'estate quando è arrivato, dopo che ha firmato, ha detto chiaramente che “Non ero a conoscenza di questa situazione ma ho preso un impegno e resto alla guida della Lazio perchè sono attaccato ai tifosi e perché ho fatto questa promessa”.
Oggi dicono che Sarri sapeva benissimo che non si sarebbe fatto il mercato, io resto impietrito da queste cose, da come si possa cambiare la realtà, da come si possa far diventare verità le menzogne acclarate. Ne abbiamo viste tante ma nell'ultimo anno si stanno raggiungendo dei picchi e livelli talmente alti che non si riesce neanche più a capire dove si vuole arrivare.
Dall'attaccare i tifosi e dire che i giocatori non vengono alla Lazio, non la scelgono, per colpa dell'ambiente, forse Lotito non legge i giornali, sicuramente non li legge, perché se ci ricordiamo la questione Greenwood, a Marsiglia c'era la rivolta popolare ma lui ci viene a dire che la colpa è dell'ambiente e dei tifosi che appoggiano, come stiamo facendo quest'anno, la squadra e il mister, non la Società perchè questa noi la detestiamo.