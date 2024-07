Tanti auguri a Sergio Petrelli! Il messaggio della Lazio

Spegne oggi 80 candeline Sergio Petrelli: l'ex terzino biancoceleste è stato uno dei protagonisti di quella squadra storica che, sotto la guida di Maestrelli, conquistò il primo e storico scudetto del club nel 1974.

Petrelli collezionò, dal 1972 al 1976, 65 presenze con l'aquila sul petto in tutte le competizioni. Nell'anno dello scudetto scese in campo 22 volte segnando una rete, diventando ufficialmente parte di quella Lazio iconica, impressa nella memoria di tutto il popolo biancoceleste. In occasione del 50 anniversario del tricolore, nel pre partita di Lazio-Empoli giocata lo scorso maggio, Petrelli fece ritorno all'Olimpico per ricevere gli applausi scroscianti del pubblico nel giro di campo compiuto insieme al resto di quella formazione che ancora oggi viene ricordato con immenso amore. Ancora tanti auguri a Sergio!

Compleanno Petrelli: il messaggio della Lazio