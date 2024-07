Hansa Rostock-Lazio: la formazione ufficiale dei biancocelesti, svelato il capitano

Manca poco meno di un'ora alle 15:00, quando la Lazio scenderà in campo contro l'Hansa Rostock per la sua quarta amichevole pre-campionato, dopo le sfide con Auronzo, Trapani e Triestina. La squadra biancoceleste affronterà la compagine tedesca, retrocessa quest'anno in Bundesliga 3. Il capitano sarà Mattia Zaccagni nonostante la presenza in campo di Patric e Marusic: la scelta sembra quindi definitiva. Ecco le scelte iniziali di mister Baroni per la partita:

Hansa Rostock-Lazio: la formazione ufficiale dei biancocelesti

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Vecino, Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Castellanos, Isaksen