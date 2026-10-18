Juventus-Lazio: le scelte ufficiali di Spalletti e Gattuso
Ecco gli 11 scelti dai mister Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso per l'incontro Juventus-Lazio
Rosa Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Ecco gli 11 scelti dai mister Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso per l'incontro Juventus-Lazio.
Juventus-Lazio: gli undici scelti da Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All.: Spalletti.
Juventus-Lazio: gli undici scelti da Gattuso
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.