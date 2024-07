PRIMAVERA | Prosegue la striscia di vittorie della Lazio nella Supercoppa di Monterrey: battuto per 2-1 il River Plate

Non può essere più considerata una sorpresa la Lazio Primavera di mister Sanderra: dopo la cavalcata strepitosa nello scorso campionato che ha portato i biancocelesti a sfiorare la finale dei play-off scudetto, le aquile stanno ben figurando anche nella Supercoppa di Monterrey. Dopo l'esordio vittorioso per 3-1 contro l'Inter Miami, nella giornata di oggi si è giocata la gara con il River Plate, vinta dalla Lazio per 2-1.

Il racconto del match

A sbloccare il match è stato Milani, autore di una strepitosa rete da calcio di punizione. Il terzino biancoceleste è stato protagonista anche nel gol del raddoppio, fornendo l'assist a Cuzzarella. Il gol del River Plate nella ripresa non è bastato a cambiare le sorti del risultato.

