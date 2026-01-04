Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali di Sarri e Conte

Prima uscita del 2026 per la Lazio di Maurizio Sarri, che ospiterà alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, il Napoli di Antonio Conte per la 18ª giornata di Serie A. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per Maurizio Sarri, considerato il suo passato sulla panchina dei partenopei.

Il tecnico toscano non opera grandi stravolgimenti dal punto di vista di formazione. Tra i pali arriva la conferma di Provedel, con Marusic e Pellegrini, preferito a Tavares, sulle corsie difensive. La difesa a quattro viene completata dalla coppia di centrali formata da da Gila e Romagnoli. Per quanto riguarda invece il centrocampo, che nelle ultime partite è stato emergenza a causa di infortuni, impegni in Coppa d’Africa e squalifiche, Sarri potrà finalmente riabbracciare Guendouzi e Basic, che agiranno da mezzali con Cataldi confermato nel ruolo di regista. In attacco, invece, vista l’uscita definitiva del Taty Castellanos, il reparto offensivo sarà composto da Noslin come centravanti, da Cancellieri, in vantaggio su Isaksen, a destra, mentre a completare il tridente ci sarà il capitano Zaccagni.

In attesa del fischio d'inizio in programma alle ore 12:30, Maurizio Sarri e Antonio Conte hanno diramato le proprie formazioni ufficiali, di seguito gli undici titolari di Lazio e Napoli.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Conte

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Elmas