Lazio, Gaetano Castrovilli verso il rientro

Gaetano Castrovilli è finalmente in fase di recupero dopo la sua terza operazione, effettuata l’8 novembre a Villa Stuart. Nonostante il lungo percorso di riabilitazione che lo attende, l’ex giocatore della Fiorentina non vede l’ora di tornare in campo e dimostrare il suo valore con la maglia della Lazio. La sua determinazione è più forte che mai, e la sua disponibilità potrebbe arrivare già nei primi giorni di dicembre.

Il percorso di recupero: la riabilitazione post-intervento

Castrovilli ha subito l’intervento chirurgico l’8 novembre e, a una settimana di distanza, ha già avviato il recupero. Il programma di riabilitazione prevede una seconda settimana cruciale per il ritorno a Formello, che dovrebbe avvenire intorno al 25 novembre. Successivamente, inizierà la fase di riatletizzazione, che potrebbe durare tra i 7 e i 14 giorni, prima di consentirgli di tornare in piena forma. Concludendo questa fase, il trequartista biancoceleste potrebbe essere pronto per tornare in campo già nei primi dieci giorni di dicembre.

Un impegno preso con la Lazio: il contratto e le aspettative

Castrovilli ha firmato con la Lazio un contratto annuale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite con la Fiorentina, segnando un passo importante nella sua carriera. Nonostante i problemi fisici e gli infortuni che lo hanno costretto a interventi chirurgici, il giocatore non ha alcuna intenzione di mollare. La sua motivazione è forte, e la Lazio conta su di lui per un contributo importante a partire dal suo rientro. Al momento, l’ipotesi di uno scambio con Akpa Akpro è stata congelata, ma non è escluso che possano esserci modifiche in corso, soprattutto dopo la riapertura delle liste di mercato a gennaio.

