Lazio-Ratkov: posticipato lo sbarco di oggi nella capitale

Fuori Castellanos dentro un nuovo attaccante. Questo era il pensiero che assillava un pò l'ambiente Lazio e sicuramente anche Maurizio Sarri che in fase offensiva era rimasto scoperto dopo la partenza dell'attaccante argentino. L'acquisto è arrivato e quella di oggi sarà una giornata decisiva. Parliamo di Petar Ratkov, classe 2003 che in mattinata doveva arrivare a Roma ma che ha posticipato di qualche ora il suo arrivo. Di conseguenza il calciatore farà le visite mediche nella giornata di domani.

Quando sbarcherà a Roma il calciatore

Maurizio Sarri presto abbraccerà il suo nuovo attaccante, con un pò di ritardo rispetto a quanto previsto. Slitta infatti, l'arrivo di Petar Ratkov. Il centravanti classe 2003 del Salisburgo, acquistato dalla Lazio per circa 14 milioni di euro, sbarcherà nel tardo pomeriggio di oggi a Roma, intorno alle 18:30. Solo nella giornata di domani, poi, il serbo svolgerà le visite mediche di rito, per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoceleste.

Petar Ratkov

Le caratteristiche tecniche

Giovane in forte crescita che ha attirato diverse attenzioni e che alla fine si è trasferito alla Lazio per circa 14 milioni di euro. Petar Raktov è pronto ad iniziare l'avventura italiana con l'aquila sul petto nella giornata di oggi. Le sue caratteristiche ritraggono un giocatore importante e completo. Ben 193 centimetri di altezza, poderoso fisicamente e nel gioco aereo senza tralasciare una buona tecnica palla al piede. All'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di ala anche se la sua posizione naturale è quella di punta centrale.