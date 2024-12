Serie A: per i bookie Lazio e Juventus per il quarto posto

Serie A, lotta Champions: per i bookie duello Lazio-Juve per un posto tra le Top 4, in quota lontana la rimonta del Milan

ROMA - Sembrano "prenotati" i primi tre posti in Serie A. Almeno secondo i bookie. Un piazzamento tra le prime quattro di Atalanta, Napoli e Inter è praticamente certo, mentre c'è grande lotta - in particolare tra Lazio e Juventus - per quanto riguarda la squadra che farà loro compagnia nell'edizione 2025-26 della Champions League (anche se potrebbero essere, come la scorsa stagione, le prime cinque a qualificarsi).

Serie A: Atalanta, Napoli e Inter dominano le previsioni

L'Atalanta tra le Top 4, scrive Agipronews, è in lavagna a 1,05 su Goldbet e a 1,06 su Planetwin365, anche se sabato sera si è interrotta la sua striscia di undici vittorie consecutive in campionato, mentre il Napoli è proposto a 1,10. L'Inter campione d'Italia, che deve recuperare una partita ed è potenzialmente prima in classifica, non è addirittura quotata.

Lazio e Juventus: la battaglia per la Champions League

La lotta per il quarto posto, invece, è alquanto intricata. Gli esperti non credono al rilancio del Milan, malgrado il club rossonero (due successi nelle ultime sette giornate di Serie A) abbia provato a dare la scossa esonerando domenica sera Fonseca. Il Diavolo tra le prime quattro è fissato a 4,50, quota decisamente più alta rispetto a quella offerta per la Juventus di Thiago Motta (2,25), imbattuta in campionato ma con ben 11 pareggi all'attivo su 18 gare giocate. La Lazio di Baroni - attuale "titolare" della quarta piazza con 3 punti di vantaggio sui bianconeri e 8 punti sul Milan - è invece proposta a 2,75. Più chance dei rossoneri, secondo i bookie, le ha anche la Fiorentina, che paga 3,50 volte la posta puntata in caso di arrivo tra le prime 4.