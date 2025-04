Baroni nel pre-partita: "Oggi gara troppo importante. Sul meteo e il sintetico vi dico che..."

Le aquile stanno per scendere in campo all'Aspmyra Stadion dove incontreranno il Bodoe/Glimt, partita valida per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Le condizioni meteorologiche ostili e il campo da gioco sintetico metteranno a dura prova il club biancoceleste guidato dal mister Marco Baroni, tuttavia, la Lazio darà il possibile per tentare di portarsi a casa la vittoria e sconfiggere il nemico norvegese, che incontrerà nuovamente il 17 aprile all'Olimpico. In vista del match il tecnico Marco Baroni si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel e di Sky Sport.

Marco Baroni a Lazio Style Channel

Su cosa ha chiesto alla squadra

Di alzare il livello attentivo, come ho detto in precedenza, siamo arrivati qui un giorno prima e abbiamo visto tante variabili: il tempo, il vento, il freddo, il campo. Dobbiamo mettere tutto via, spazzare via tutto e ritrovarsi dentro la prestazione, una prestazione di voglia, di grande concentrazione, di grande attenzione perché è questa partita, questo livello di difficoltà dell'avversario, anche di queste variabili che ho detto. Servirà veramente una grandissima concentrazione e sono sicuro che la squadra non sbaglierà da questo punto di vista.

Su Mandas

Mandas si è meritato questa partita, ha già giocato in Coppa. Si è meritato questa partita perché si è sempre messo a disposizione della squadra e quindi, in questo momento anche della stagione dove c'è una sola squadra sono tutti titolari e credo che lui si è meritato questa partita proprio per questo atteggiamento che ha avuto durante tutto il percorso che abbiamo fatto insieme.

Su Taty Castellanos

Taty sta bene, cercherò di fargli una gestione perché sono tanti giorni che lui é fuori, quasi 60 giorni e quindi ho parlato con il ragazzo, lui è carico ed ha voglia di entrare e oggi ci sarà spazio per lui.

Marco Baroni a Sky Sport