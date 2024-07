Berrettini trionfa all'ATP 250 di Kitzbuhel, diventano tre i titoli questa stagione

La scena dello sport a livello mondiale è senza dubbio concentrata sulle Olimpiadi di Parigi, ma è arrivata un'altra grande notizia dal tennis italiano.

Berrettini-Gaston: 7-5, 6-3

Matteo Berrettini continua il suo buon momento di forma vincendo anche il torneo ATP250 di Kitzbuhel in finale contro il tennista francese Hugo Gaston per 7-5, 6-3. Una finale equilibrata soprattutto durante il primo set, ma The Hammer ha confermato il suo stato alzando al cielo il suo terzo trofeo stagionale.

Depositphotos

Tre titoli stagionali

Dopo la vittoria nell'ATP250 di Marrakech e la vittoria della scorsa settimana a Gstaad, trionfo che gli ha permesso di tornare nei primi 50 del mondo dopo essere scivolato addirittura fuori dalla top150 per gli infortuni; Berrettini trionfa anche in Austria portando a casa il suo terzo titolo stagionale su cinque finali disputate