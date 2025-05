Inzaghi: il numero di vittorie con la Lazio e con l'Inter

Simone Inzaghi ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera e della storia della Serie A. Con la sua centesima vittoria da allenatore dell’Inter in campionato, il tecnico piacentino entra in un club esclusivo, diventando solo il secondo allenatore nella storia del torneo ad aver collezionato almeno 100 successi con due squadre diverse.

Chi prima di Inzaghi?

Il primo a riuscirci fu una leggenda della panchina: Nils Liedholm, capace di ottenere 135 vittorie con la Roma e 102 con il Milan tra gli anni ’70 e ’80. Un’impresa rimasta ineguagliata per decenni, fino all’ascesa di Inzaghi.Dopo aver guidato la Lazio a 108 vittorie in Serie A, Inzaghi ha confermato tutto il suo valore anche all’Inter, raggiungendo il traguardo delle 100 affermazioni in poco meno di tre stagioni, con uno stile riconoscibile, equilibrio tattico e continuità di rendimento.Questo riconoscimento certifica ulteriormente la crescita esponenziale del tecnico, passato da promessa biancoceleste a protagonista assoluto in nerazzurro, capace di coniugare risultati, gioco e gestione del gruppo.

Fraioli

Traguardo importante

Il traguardo delle 100 vittorie con due club non è solo una curiosità statistica, ma un indicatore concreto dell’impatto profondo e duraturo che Simone Inzaghi ha avuto, e continua ad avere, nel panorama del calcio italiano.