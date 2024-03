Frosinone-Lazio, presente anche Provedel con stampelle e tutore

Ivan Provedel si è infortunato nel finale della gara di lunedì contro l'Udinese. Allo scadere era salito in area nella mischia nella speranza di replicare la rete valsa il pareggio con l'Atletico Madrid con l'obiettivo di agguantare almeno il pareggio. Purtroppo oltre al danno c'è stata la beffa: nessun gol del pareggio e anche un brutto infortunio alla caviglia. Il portiere friulano fortunatamente non ha riportato fratture, ma dovrà stare fermo per circa un mese per poter recuperare al meglio. Nonostante ciò, Provedel non lascia sola la squadra in un momento critico come quello che stanno passando. Come emerge dalle Instagram Stories postate dall'account ufficiale della Lazio, il portiere è arrivato allo stadio insieme ai suoi compagni con le stampelle e il tutore alla caviglia.