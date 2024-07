Immobile-Besiktas: ci siamo, il capitano biancoceleste approda in Turchia

La storia d'amore tra Ciro Immobile e la Lazio si avvicina alla conclusione, la fase di stallo tra i due club si sta sbloccando e sembra ormai tutto fatto fatto per l'approdo del capitano biancoceleste ad Istanbul.

Immobile al Besiktas

Come riportato poco fa dai due principali esperti di calciomercato, Gianluca Di Marzio ed Alfredo Pedullà, è tutto pronto per l'addio di Ciro Immobile alla Lazio con il Besiktas che sta aspettando il capitano della Lazio in Turchia. Il club turco secondo quanto riportato da Sky Sport verserà nelle casse della Lazio 3 milioni di euro ed Immobile ha rinunciato ad alcune pendenze e premi per facilitare la trattativa. Si chiude così l'avventura di Ciro Immobile nella Capitale entrato a suon di prestazioni e gol nella storia della Lazio diventando il più grande capocannoniere della gloriosa storia biancoceleste. In 340 partite in biancoceleste Ciro Immobile ha fatto esultare ogni laziale per ben 207 volte, fornendo anche 54 assist. Ora avrà modo di chiudere la sua carriera al Besiktas cercando di continuare a segnare in un campionato comunque importante e sentito dove guadagnerà più che alla Lazio

