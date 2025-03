Koné torna a parlare della lite con Guendouzi nel derby: "Abbiamo parlato e..."

Convocati entrambi dalla Francia per i quarti di finale di Nations League contro la Croazia, i due compagni di nazionale, ma rivali in Serie A, Matteo Guendouzi e Manu Koné, rispettivamente giocatori di Lazio e Roma, hanno creato una lunga diatriba in campo nell'ultima stracittadina dello scorso gennaio.

Un nervosismo, che come chiarisce lo stesso Koné ai taccuini dell'Equipe, è nato probabilmente per l'atmosfera del derby romano, e proprio di questo il centrocampista giallorosso è tornato a parlare, di seguito le sue parole.

Koné sulla lite con Guendouzi

Prima del derby avevo parlato con Matteo di quella partita, e ridevamo insieme anche con l'allenatore, dicevamo: “Sarà tosto il derby di Roma”. Quello che è successo è successo. Lo accetto con un sorriso.

Continua Koné