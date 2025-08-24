Como-Lazio, Gila: "Possiamo fare un buon campionato. Sul mercato..."

Il giorno della verità è giunto anche per la Lazio di Sarri, che sarà impegnata questo pomeriggio al Sinigaglia contro il Como di Fabregas, con fischio d'inizio in programma per le ore 18:30. I biancocelesti, pronti all'esordio stagionale, sono reduci da mesi complessi sul fronte mercato, il blocco in entrata è stato un duro colpo per società e tifosi rimasti al palo nel corso di queste settimane.

A pochi minuti dal fischio d'inizio, il difensore della Lazio Mario Gila ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, Dazn e Lazio Style Radio.

Sappiamo che il mercato è un fattore negativo. Siamo tranquilli, sappiamo che la squadra ha tantissima qualità con giocatori di livello e con un'idea di calcio molto chiara che trasmette Maurizio Sarri. Siamo venuti qui per conquistare i tre punti, sappiamo che possiamo fare un buon campionato, nonostante non abbiamo avuto rinforzi in estate. La tifoseria non solo laziale vive questa situazione come negativa, ma prendiamo la stagione come una sfida e che nonostante tutto abbiamo grande livello per fare una stagione positiva.

Ci siamo compattati, il messaggio è sempre stato chiaro. Si può vedere una cosa negativa il fatto di non essersi rinforzati, ma l'idea del mister è chiara. Siamo quelli che siamo, il livello è alto e quindi siamo tranquilli. Questa stagione è una sfida per dimostrare quanto valiamo, sarà difficile ma siamo fiduciosi.

C’è grande voglia di riscatto e di iniziare con entusiasmo questo nuovo progetto. Anche se il gruppo è rimasto in gran parte lo stesso rispetto alla scorsa stagione, l’approccio è cambiato: c’è un’idea nuova e condivisa. Siamo fiduciosi nelle nostre qualità e pronti ad affrontare al meglio questa Serie A. Il precampionato è stato positivo e ci ha dato la convinzione di poter fare cose importanti. Servirà una squadra al massimo delle sue possibilità. Dovremo essere concentrati e attenti sia in fase difensiva che offensiva. Affrontiamo un avversario che sa tenere bene il possesso, quindi sarà fondamentale pressare con intensità e gestire i momenti della gara con lucidità. Con cattiveria agonistica possiamo portare a casa tre punti pesanti.

Sul piano personale, il mio obiettivo è crescere ancora e dimostrare al mister che, dopo il primo anno, posso diventare un elemento importante per questa squadra. Ma prima dei traguardi individuali, metto sempre quelli del gruppo. Una stagione positiva collettivamente aiuta tutti a migliorare. Voglio contribuire a far bene, ottenere più punti possibile, giocare un buon calcio e divertirci insieme.