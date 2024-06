Abbate rivela: "Tchaouna si trova a Formello per firmare il contratto"

Sembra ormai tutto fatto per il primo acquisto ufficiale della Lazio in vista della stagione 24/25. Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha appena rivelato che Loum Tchaouna si troverebbe a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2028: l'ufficialità potrebbe arrivare già oggi. Il giornalista ha poi proseguito parlando della situazione Luis Alberto-Al Duhail. Queste le sue parole durante la trasmissione NMM:

In questo momento a Formello c'è Tchaouna che è il primo colpo ufficiale della Lazio. L'annuncio potrebbe arrivare già oggi perché il giocatore si trova al centro sportivo per firmare il contratto

Su Luis Alberto

L'accordo è stato raggiunto, l'Al-Duhail andrà incontro a tutte le esigenze del giocatore dbiancoceleste, ha alzato di un milioncino l'offerta alla Lazio per compensare i premi e poi darà direttamente il 25% al Liverpool della cifra totale. Non so se l'ufficialità arriverà oggi, domani, dopodomani perché Luis Alberto si trova in Spagna. Potrebbe passare anche una settimana ma non c'è più nulla in ballo, è già tutto fatto, Luis Alberto sarà un giocatore dell'Al-Duhail.

Sulle strategie di mercato:

La sostituzione di Luis Alberto e Kamada rappresentano le priorità del mercato della Lazio, in attesa di un attaccante perché Tudor non considera Immobile e Castellanos tra i titolari. Era stata fatta un'accelerata nell'operazione Tchaouna per portare Dia a Roma però ancora non c'è una risposta e non so quanto la Lazio aspetterà ancora. Tutto work in progress

La conferma di Fabrizio Romano su Tchaouna:

Come raccontato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, il ragazzo si trova in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2028 e ha già svolto le visite mediche. La Lazio pagherà gli 8 milioni di clausola rescissoria alla Salernitana.