Tudor nel post-partita: "Oggi molti sottotono. Su Zaccagni e Luis Alberto..."

Pareggio che ferma la Lazio, che non riesce ad uscire da Monza col bottino pieno. Queste le parole di Tudor nel post-partita:

"Siamo andati due volte avanti e non è bastato, non sarebbe stato giusto vincere. Dovevamo fare meglio avanti in attacco e difesa. Le ammonizioni ci hanno penalizzati, soprattutto quella di Zaccagni. Dovevamo, però, fare meglio. In settimana faremo una bella analisi. Speriamo che Immobile e Vecino siano tutto, sono due pezzi molto importanti. Speriamo di fare meglio nelle partite che mancano. Se si poteva gestire meglio la partita con esperienza? Sì, abbiamo subito un cross su Djuric e sapevamo che loro lo andavano a cercare. Non so coa ci manca sulle palle alte, sicuramente dal punto di vista non siamo ben strutturati. Quando finirà la stagione vedremo cosa fare. Europa alla portata? Non 'è nulla alla portata, il mio unico obiettivo è fare meglio di oggi, la vittoria è la conseguenza di belle prestazioni".