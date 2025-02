Como-Juventus 1-2, Kolo Muani salva Thiago Motta nel finale

La Juventus manda un segnale vincendo nella delicata trasferta di Como. Risultato di 1-2, tanta sofferenza e risultato portato a casa nel finale grazie ad un episodio favorevole che ha decretato un rigore per la squadra di Thiago Motta.

Protagonista assoluto della serata il neo acquisto Kolo Muani che ha realizzato una preziosa doppietta fornendo l'ennesima prestazione di alto livello. Il bottino finora è impressionante per l'attaccante, ovvero 5 gol siglati in 3 presenze con la maglia a strisce bianconera.

L'andamento del match

La squadra di Fabregas gioca un gran match, basato su dinamismo, pressing e buon fraseggio. A fare la differenza sono stati gli episodi. Il gol del vantaggio bianconero arriva grazie ad una bellissima giocata sulla fascia destra di Kolo Muani, il giocatore va via in velocità e piazza un tiro potente ed impreciso su cui il portiere del Como non può nulla.

La squadra di casa non si demoralizza e reagisce immediatamente con lo spirito giusto. Tante le discese verso la porta di Di Gregorio, al minuto 46 del primo tempo arriva il pareggio: Cutrone serve un assist per Diao che di testa gonfia accarezzando la traversa, parabola imprendibile per il portiere juventino.

La partita procede nettamente in equilibrio, le due squadre provano a vincerla attaccando ma il risultato sembra bloccato sul pareggio. A pochi minuti dal termine arriva un episodio positivo per la Juventus: pallone in area di rigore, Butez esce male e con il pugno non trova la palla ma la testa del difensore juventino Gatti, rigore netto. Kolo Muani lo trasforma con freddezza spiazzando il portiere.

Le rispettive classifiche

Il Como resta a quota 22 occupando il 15simo posto nella classifica di serie A. La squadra di Fabregas difficilmente gioca male una partita ma spesso non raccoglie quanto dovrebbe e vorrebbe.

Dall'altra parte esce con il sorriso Thiago Motta e la sua Juventus. I punti sono 43 e momentaneamente i bianconeri possono tornare a Torino con la quarta posizione conquistata. Domani scenderanno in campo le rivali con cui si sta lottando un posto in Champions League.