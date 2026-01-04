Calciomercato Roma - per la difesa spunta un ex biancoceleste

È ormai ufficialmente iniziata da 48 ore la sessione di calciomercato invernale don le squadre che avranno a disposizione tutto il mese di gennaio per portare avanti e concludere le trattative. Tante le squadre che si stanno muovendo già in queste prime battute di mercato tra cessioni, acquisti e trattative ben indirizzate: le squadre di vertice vogliono consolidare la propria posizione, mentre chi è invece in difficoltà farà di tutto per alzare il tasso tecnico della propria squadra.

La Roma vuole regalare a Gasperini qualche nuove soluzioni in attacco, ma per la difesa spunta a sorpresa un clamoroso nome, si tratta di un ex biancoceleste.

Spunta Vavro per la difesa della Roma

Come riportato dal portale tedesco Wolfsburger Allgemeine, la Roma ha messo nel mirino Denis Vavro, ex difensore biancoceleste. Il difensore ex Lazio è attualmente in Bundesliga al Wolfsburg dove ha trovato poco spazio, su di lui si è fatta avanti anche la Fiorentina.

Vavro - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il passato alla Lazio

Arrivato alla Lazio nel 2019 per 12 milioni di euro, in maglia biancoceleste ha collezionato 21 presenze tra tutte le competizioni in circa tre stagioni. Non è sicuramente rimasto impresso al popolo biancoceleste e nemmeno agli allenatori che ha avuto trovando pochissimo spazio.