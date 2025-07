Totti e Di Canio, il derby continua anche sui campi da padel

Come riportato dal CorrieredelloSport icone di Roma e Lazio tornano a sfidarsi, stavolta senza tacchetti ma con la stessa intensità di un tempo. Un duello che profuma di storia e orgoglio. Paolo Di Canio non ha mai recitato un ruolo, perché lui la Lazio l’ha sempre vissuta con il cuore in mano. Le sue esultanze sotto la Curva Nord, le corse rabbiose, esultanza sotto la curva rivale: momenti indelebili per ogni tifoso biancoceleste. Oggi il carisma è lo stesso, ma il campo è cambiato: si gioca a padel, ma l’intensità resta quella del derby. “Immaginate un derby dove regna la cavalleria… sapete come risponderei io? Non lo posso dire…”, ha scherzato Di Canio, lasciando intendere che per lui la rivalità con la Roma resta sacra, viscerale, mai addolcita dal tempo.

Totti, tra rispetto e ironia: il derby è memoria viva

Dall’altra parte della rete c’è Francesco Totti, il numero dieci della Roma. Anche per lui il padel è occasione per tornare a respirare l’aria del derby: “Ai nostri tempi c’era grande rivalità, ma sempre rispetto”. Parole che raccontano un calcio diverso, in cui lo scontro era duro, ma non privo di valori. Totti e Di Canio oggi si sfidano sorridendo, ma l’emozione che evocano è quella di un tempo in cui Roma si divideva, con orgoglio, tra due fuochi.

Il post di Instagram