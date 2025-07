Lazio, mercato bloccato: Lotito può sbloccare la situazione

Come riportato da calcioefinanza, la Lazio si trova di fronte a un bivio cruciale: o il presidente Claudio Lotito interviene personalmente con un aumento di capitale, oppure il club sarà costretto a rimandare ogni operazione di mercato alla sessione invernale. Non ci sono soluzioni alternative.

Sarri - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Situazione sugli indici economico-finanziari

Il nodo è rappresentato dagli indici economico-finanziari che impediscono nuovi tesseramenti, a meno di un’immissione di liquidità che, al momento, appare improbabile a causa dell’entità della cifra necessaria. La situazione è bloccata e pesa sulla programmazione della squadra, che rischia di restare ferma in un momento decisivo.

Taglio agli esuberi e monte ingaggi da riequilibrare

In attesa di sviluppi, la strategia del club è chiara: liberarsi degli esuberi e riequilibrare il monte ingaggi. La finestra estiva sarà fondamentale per intervenire su questi due fronti e riportare il rapporto tra stipendi e ricavi sotto l’80%, soglia che dal 2026 diventerà vincolante secondo le nuove regole UEFA. Un equilibrio necessario non solo per rispettare i parametri imposti, ma anche per costruire una squadra competitiva e sostenibile nel medio-lungo periodo. La palla, ora, è nelle mani di Lotito.