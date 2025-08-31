Sarri in conferenza svela il primo nome escluso dalla lista
Sarà in francese il primo escluso
Primo tempo iniziato con il turbo per la Lazio di Maurizio Sarri che ha presto voluto dimenticare la brutta figura al Sinigaglia. Grazie ad un super Castellanos i biancocelesti vanno in vantaggio prima con la rete di Guendouzi, poi con Zaccagni, entrambi su assist del Taty, che con un colpo di testa firma il 3-0.
Chi andrà fuori lista? Uno è Gigot. Dai primi di luglio è fermo e l'altro lo decideremo nei prossimi giorni: sarà variabile, abbiamo ancora due slot fino a gennaio, faremo una scelta che non sarà ancora quella definitiva.