Sarri in conferenza svela il primo nome escluso dalla lista

Sarà in francese il primo escluso

Patrizio Pasqualini /
sarri

Primo tempo iniziato con il turbo per la Lazio di Maurizio Sarri che ha presto voluto dimenticare la brutta figura al Sinigaglia. Grazie ad un super Castellanos i biancocelesti vanno in vantaggio prima con la rete di Guendouzi, poi con Zaccagni, entrambi su assist del Taty, che con un colpo di testa firma il 3-0.

Chi andrà fuori lista? Uno è Gigot. Dai primi di luglio è fermo e l'altro lo decideremo nei prossimi giorni: sarà variabile, abbiamo ancora due slot fino a gennaio, faremo una scelta che non sarà ancora quella definitiva.

 

