Gila, dalla Lazio a la Roja: la crescita del difensore spagnolo

Un entusiasmo alle stelle quello di Mario Gila, convocato per la prima volta in carriera con la Nazionale spagnola maggiore. Un importantissimo traguardo raggiunto grazie ad un crescita evidente. Il numero 34 biancoceleste, chiamato in corsa per sostituire l'infortunato Cubarsí, sarà a disposizione di De La Fuente per il prossimo impegno della Spagna in Nations League: le Furie Rosse affronteranno domani per la gara di ritorno l'Olanda alle 20:45.

Gli inizi con la Lazio

Entrato alla Lazio con qualche difficoltà, il difensore centrale spagnolo ha esordito con la maglia biancoceleste il 31 agosto 2022 a Marassi nell’1-1 contro la Sampdoria, da giocatore quasi sconosciuto. Ma il vero riconoscimento delle sue qualità tecniche viene fuori nel secondo anno dell'era Sarri, il 25 novembre 2023 a Salerno e da lì non lascia più il campo, diventando un pilastro della difesa laziale.

Il futuro

Tare lo aveva intercettato al Real Madrid Castilla dopo un paio di presenze con i Blancos di Ancelotti. Costato 6 milioni di euro, oggi il valore del giocatore si è moltiplicato: valutato almeno 30 milioni, considerando anche che il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita e che non ha rinunciato a riportarlo a Madrid. Ad oggi non c'è fretta, ma presto società e entourage di Gila si dovranno incontrare per parlare del prolungamento del contratto in scadenza nel 2027.