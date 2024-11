PRIMAVERA | Le PAGELLE di Lazio-Lecce: Renzetti e D'Agostini sugli scudi

La Lazio non va oltre il pareggio contro un ottimo Lecce in quel di Formello. Subito avanti i biancocelesti con un gran gol di Balde, poi il buio. Al termine del primo tempo i salentini si trovano avanti per 2-1 grazie ai gol di Bertolucci e Daka in rimonta, ma la Lazio non gioca la sua miglior partita a differenza di un Lecce sempre lucido in ogni situazione. Nel secondo tempo sono ancora i pugliesi a partire forte e a rinchiudere la Lazio all'interno della sua area, ma alla fine è D'Agostini a trovare il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner. Al 90' la squadra di Sanderra, oggi sostituito da Barraco, prova anche a passare avanti con Cuzzarella, ma il suo tiro è fiacco e non impensierisce il portiere avversario. Biancocelesti che salgono quota 23 punti, superando momentaneamente il Milan a 22 e piazzandosi al 6° posto, ma la classifica in vetta è molto corta, con Sassuolo, Fiorentina, Inter, Torino, Lazio e Milan compresse in appena 3 punti.

